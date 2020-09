A Settembre e fino al 25 Ottobre c’è “Zoorassic Park!” allo Zoo di Napoli

Dopo il successo dello scorso anno, torna a Settembre e fino al 25 Ottobre 2020 “Zoorassic Park!” allo Zoo di Napoli, in Viale John Fitzgerald Kennedy 76, appuntamento imperdibile, in collaborazione con Xone Srl. Un tuffo nelle ere preistoriche, facilmente adattate nell’ambiente naturale del parco zoologico, dove oltre 20 “esemplari giganti”, di cui 12 Animatronics, sono tornati a far sognare per immaginare la realtà di allora in tutta la sua maestosità, lasciando spazio alla fantasia, solo ipotizzando per assurdo, il pericolo per gli umani, nell’imbattersi con tali giganti. Tutte le specie sono esposte allo Zoo di Napoli, nella loro grandiosità e così come nei film, si possono ammirare da vicino, i magnifici Dinosauri pronti a interagire al passaggio dei visitatori con movimenti ed effetti sonori da lasciare sbalorditi grandi e bambini.

In più quest’anno, per rendere più completa l’esperienza nel passato, è stata aggiunta una sezione dedicata interamente alla preistoria e alla comparsa dell’uomo sulla terra. Un passaggio dovuto, grazie anche alla curiosità dei bambini, che hanno interagito con le guide e i keeper del parco già dallo scorso anno rendendo le domande un pretesto in più per fornire risposte scientifiche da condividere con tutti allo Zoo di Napoli.

Quest’anno inoltre basterà un biglietto unico, valido per tutta la giornata, per aver accesso all’intero Parco Zoologico + Parco dei dinosauri. Nello specifico under 3 e over 70 -> GRATIS, da 4-10 anni -> 10 euro, per tutti gli altri intero -> 15 euro

Sarà un viaggio nel tempo insomma, o meglio nella preistoria, per conoscere “dal vivo” gli antenati più remoti e le magnifiche specie di dinosauri con specifici approfondimenti per dare risposte ad ogni curiosità, come ad esempio dove vivevano, di cosa si nutrivano, fino alle abitudini e le tecniche di sopravvivenza.

