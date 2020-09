Regionali Campania 2020, Ciarambino: “Cancellare il pedaggio sulla Tangenziale di Napoli”

A Largo Berlinguer si è svolta quest’oggi una manifestazione del Movimento 5 Stelle per dire no al pedaggio sulla Tangenziale di Napoli, a cui hanno partecipato la candidata presidente dei Cinque Stelle alle elezioni regionali e l’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli

“Noi oggi chiediamo con forza la cancellazione del pedaggio della Tangenziale, che costa 750 euro all’anno a famiglia e fa guadagnare a Tangenziale di Napoli 70 milioni di euro annui. È l’unico caso in Italia di tangenziale il cui pedaggio si paga sia se percorri un km che ne percorri venti, sia per le tratte urbane che per quelle extraurbane”. Così Valeria Ciarambino, candidata presidente del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali in Campania, a margine di una manifestazione organizzata per chiedere l’abolizione del pedaggio sulla Tangenziale di Napoli.

“Con il Consiglio dei Ministri del 15 luglio scorso si è stabilito che Autostrade per l’Italia passerà sotto il controllo dello Stato con Cassa Depositi e Prestiti, e quindi anche la Tangenziale di Napoli, che è interamente controllata da Aspi, passerà sotto il controllo dello Stato. Questa è l’occasione propizia per mettere finalmente la parola fine ad un balzello odioso, anche perchè l’Anac, in una segnalazione del 2019, ci dice che Tangenziale avrebbe investito soltanto il 40% in manutenzione, rispetto a quanto previsto dal piano economico finanziario. Questo può essere anche un elemento per revocare la concessione. Lo stesso Parlamento Europeo nel 2017 invitava a revocare le concessioni a quei concessionari che fanno pagare anche per le tratte urbane degli assi viari controllati”, ha spiegato Ciarambino.

“Ci sono, quindi, – ha aggiunto – numerosi elementi che rafforzano la nostra posizione, per chiedere finalmente la revoca del pedaggio, liberando così i napoletani ed i campani da un odioso balzello, che va avanti oramai da decenni senza che nessuno abbia mosso un dito per cambiare questa situazione. Abbiamo già pronto un dossier per il Ministro dei Trasporti De Micheli e ci metteremo subito al lavoro, appena Autostrade sarà diventata pubblica, per cancellare il pedaggio della Tangenziale”.

“Chi ci ha governato finora in questa regione, invece, si è completamente disinteressato di questo argomento. De Luca non farà mai una battaglia del genere, perchè a sostenere le sue liste c’è anche Paolo Cirino Pomicino, presidente di Tangenziale di Napoli. Noi del Movimento 5 Stelle, invece, ci stiamo lavorando già da tempo, anche in Parlamento con Alessandro Amitrano ed altri”, ha concluso Valeria Ciarambino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...