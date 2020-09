Giardini La Mortella, concerti per due pianoforti agli incontri musicali d’autunno

Sabato 26 e domenica 27 settembre l’esibizione del duo pianistico formato dalle sorelle Marie e Clara Becker

Proseguono con successo ai Giardini la Mortella di Ischia gli Incontri Musicali autunnali promossi dalla Fondazione William Walton e diretti da Lina Tufano. Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, la Fondazione è comunque impegnata ad assicurare al suo affezionato pubblico una stagione concertistica di grande rilievo, con l’esibizione dei migliori giovani musicisti a livello internazionale, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti.

Con i concerti di sabato 26 e domenica 27 settembre torna alla Mortella la meravigliosa letteratura per due pianoforti grazie alle esibizioni del duo pianistico formato da Marie e Clara Becker.

Clara e Marie Becker sono due giovani pianiste tedesche, sorelle gemelle, provenienti da una famiglia di musicisti che hanno deciso in giovane età di formare un duo pianistico. Dopo i primi studi in Germania, il duo Becker si è specializzato con celebri duo internazionali e grazie ad una borsa di studio hanno seguito “Tel Hai International Master Classes” con Tami Kanazawa e Yuval Admony (Giappone/Israele). Hanno tenuto numerosi concerti anche con orchestre in Germania, Francia, Italia e nel 2019 hanno debuttato a New York, negli Stati Uniti.

Attualmente si stanno specializzando presso la Scuola di Musica di Fiesole con Bruno Canino e a Parigi con Isabelle e Florence Laffitte.

Il programma che presenteranno alla Mortella sarà soprattutto incentrato sulla musica francese di Debussy e Ravel e in particolare di quest’ultimo eseguiranno la Rapsodie Espagnole, straordinaria composizione da cui trapela l’amore del compositore per i ritmi popolari folcloristici spagnoli e che verrà in seguito orchestrato dallo stesso Ravel.

Il concerto sarà una vera perla per Ischia: infatti è possibile ascoltare un repertorio per due pianoforti soltanto in poche ed importanti sale e teatri nel mondo per la difficoltà di reperire due pianoforti uguali di grande qualità, come i due preziosi Steinway & Sons della Fondazione Walton presenti nella Recital Hall della Mortella.

Entrambi i concerti si terranno alle ore 17.00 nella sala recite dei Giardini la Mortella. Info e prenotazioni info@lamortella.org