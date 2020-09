Covid: Calcio Napoli, tamponi alla squadra

Paura giocatori per focolaio Genoa, esiti nelle successive 24 ore

Napoli, 29 settembre – Appuntamento alle 13 per i calciatori del Napoli sottoposti al tampone per il covid19. Lo staff medico ha subito organizzato un controllo capillare degli azzurri dopo la positività di 14 tesserati del Genoa che domenica ha giocato al San Paolo. Il martedì e il giovedì il Napoli fa solitamente i test a tutti e la regola viene mantenuta ma questa volta c’è molta preoccupazione dopo la gara con i genoani. Il risultato, atteso nelle successive 24 ore, sarà decisivo per capire i prossimi giorni del Napoli verso il match di domenica contro la Juventus. Al momento l’allenamento previsto per oggi pomeriggio non è stato revocato, ma c’è grande incertezza. I calciatori e lo staff sono anche preoccupati per le loro famiglie visto che ieri Gattuso aveva concesso la giornata libera e quindi tutti sono stati a casa con mogli e figli.