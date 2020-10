“Sinfonie sul Mare” al Museo di Pietrarsa

Sabato 10 ottobre 2020 ‘Sinfonie sul Mare’ alla IV edizione

Sabato 10 ottobre 2020 ritorna nello straordinario Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa l’appuntamento con ‘Sinfonie sul Mare’ giunto alla IV edizione.

Una speciale apertura serale dove sarà possibile visitare il Museo e le sue esposizioni di Locomotive storiche. Adagiato tra il mare e il Vesuvio il sito rappresenta un unicum in Italia si estende su un’area di 36.000 metri quadrati, di cui una parte è occupata da un meraviglioso giardino botanico con piante proveniente da tutto il mondo.

Ad arricchire la serata nello splendido scenario dell’Arena vista mare del Museo un imperdibile live che guiderà il pubblico in un viaggio nelle sonorità Funky con la stupenda voce di Miriam James in Vmood Duo. I due Musicisti sono considerati tra i migliori artisti emergenti del panorama italiano ed hanno all’attivo partecipazioni in numerosi Festival e finali di prestigiosi Premi.

I partecipanti saranno immersi nella bellezza del golfo di Napoli con una magica unione di elementi esaltati anche da un cocktail offerto e servito nell’esclusivo ‘Caffe Bayard’ del Museo. L’evento è organizzato dall’Associazione Mousikè e NOMEA, è a posti limitati nel rispetto di tutte le norme di sicurezza

Ci saranno 2 turni di arrivo: A. 19.00 – B. 21.00

Ingresso 15€ (Visita Libera – Performance Musicale – Cocktail)

Prevendita: € 11.00 da acquistare online (+ servizio Azzurro Service)

Pagamento in loco: € 4 per ingresso al Museo

Puoi acquistare il ticket anche presso tutti i punti vendita di www.azzurroservice.net

Info: 3282694680 – 3402399453

Parcheggio convenzionato a pochi metri