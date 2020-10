Elezioni comunali, de Magistris candida la Clemente: “È la persona utile per la città”

‘Con lei si può aprire ragionamento con la città’

Napoli, 12 ottobre – È Alessandra Clemente, attuale assessore ai Giovani del Comune di Napoli, il nome indicato dal sindaco, Luigi de Magistris, per le prossime elezioni amministrative del 2021 che dovranno scegliere il suo successore. “Ho ritenuto che Alessandra potesse essere la persona in questo momento utile per aprire un ragionamento con la città, al nostro interno, con la nostra maggioranza, con chi ha fatto il viaggio insieme a noi e con i partiti”, ha detto de Magistris.