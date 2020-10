Europa Leauge, il Napoli ospita l’Az Alkmaar per la prima giornata della fase a gironi

Squadre in campo al San Paolo a partire dalle ore 18.55

Napoli, 21 ottobre – Il Napoli fa il suo esordio nell’Europa League 2020-2021 affrontando al San Paolo l’Az Alkmaar, formazione olandese che milita che milita nel campionato Eredivisie. Gli Azzurri di Gattuso arrivano all’appuntamento dopo aver centrato la terza vittoria in campionato con un bel poker all’Atalanta mentre l’Az Alkmaar non ha iniziato l’Eredivisie nel migliore dei modi. Finora per la formazione da Arne Slot solo 4 pareggi, l’ultimo un 2-2 sabato scorso nei confronti del VVV-Venlo. La gara per il Napoli si preannuncia in discesa, anche perché l’Az Alkmaar sarà al San Paolo senza ben 13 calciatori causa Covid19. Nel Napoli invece Gattuso dovrà fare a meno solo di Elmas e Zielinski, entrambi risultati ancora positivi al coronavirus. La buona notizia è che Ringhio ritroverà Lorenzo Insigne dopo l’infortunio muscolare che lo ha costretto allo stop per qualche settimana. Il capitano si accomoderà inizialmente in panchina, per poi probabilmente entrare a gara in corso.

Per quanto riguarda le formazioni nel Napoli Gattuso dovrebbe fare un turnover moderato con al massimo 4 cambi. In porta ci sarà Meret, al centro la coppia formata da Maksimovic e Koulibaly con Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo Lobotka e Fabian Ruiz. Sulla trequarti Politano, Mertens e Lozano alle spalle della punta Osimhen.

Tra gli olandesi in porta Bizot. Linea difensiva a quattro con Svensson, Leeuwin, Martins Indi e Wijndal. A centrocampo Midtsjo, De Wit e Koopmeiners. In attacco Gudmundsson, Stengs e Karlsson.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Leeuwin, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, De Wit, Koopmeiners; Gudmundsson, Stengs, Karlsson. All. Slot.

ARBITRO: Stefanski (Polonia)