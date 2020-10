Stanotte torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora

Tra sabato 24 e domenica 25 ottobre le lancette andranno spostate indietro di un’ora (dalle 3 alle 2)

Questa notte, tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020, alle ore 3:00, gli orologi dovranno essere posizionati indietro di un’ora, si ritorna all’ora solare. Guadagneremo un’ora di sonno in più domenica, e un’ora di luce in più nei giorni a venire al mattino mentre calerà il buio più presto.

L’ora solare resterà in vigore per tutto l’autunno e tutto l’inverno, fino all’ultimo weekend di marzo del 2021: tra sabato 27 e domenica 28 verrà infatti ripristinata l’ora legale, che potrebbe poi essere mantenuta in via definitiva.