Serie A, il Napoli fa visita al Benevento per la quinta giornata del campionato

Squadre in campo allo Stadio Vigorito quest’oggi alle ore 15

Napoli, 25 ottobre – Dopo la brutta e inaspettata sconfitta in Europa League con l’Az Alkmaar, il Napoli di Gennaro Gattuso fa visita al Benevento di Filippo Inzaghi per la quinta giornata del campionato di Serie A. La formazione di casa arriva all’appuntamento dopo aver rimediato un pesante 5-2 dalla Roma all’Olimpico. Eppure l’inizio di stagione dei sanniti è stato sicuramente positivo, visti i 6 punti raccolti nelle prime quattro giornate. Le uniche due sconfitte per la formazione di Inzaghi sono arrivate con avversari di ben altra caratura, come Inter e appunto Roma. La gara tra Benevento e Napoli si preannuncia ricca di emozioni perché probabilmente i sanniti non faranno barricate e non rinunceranno a tenere un atteggiamento propositivo, così come vuole Inzaghi. Atteggiamento che avrà naturalmente anche il Napoli, pronto a creare spettacolo con la punta Osimhen e i trequartisti alle sue spalle.

Per la formazione di Inzaghi modulo 4-3-2-1 con Montipò tra i pali, Maggio, Glik, Caldirola e Letizia in difesa. A centrocampo Schiattarella con Ionita e Dabo. Sulla trequarti Caprari e Roberto Insigne (tra gli ex della gara e fratello di Lorenzo, ndr) alle spalle di Lapadula.

Nel Napoli tra i pali toccherà a David Ospina con Manolas e Koulibaly centrali di difesa, Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. A centrocampo Bakayoko e Fabian Ruiz. Sulla trequarti Lozano, Mertens e Insigne alle spalle dell’unica punta Osimhen.

Probabili formazioni:

BENENVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma