Europa League, il Napoli fa visita alla Real Sociedad per la seconda giornata della fase a gironi

Squadre in campo alla Reale Arena stasera alle ore 21

Il Napoli affronta questa sera i baschi della Real Sociedad in gara valida per la seconda giornata della fase a gironi (Gruppo F) di Europa League. La formazione di Gattuso ha iniziato la competizione con uno scivolone, perdendo al San Paolo con l’Az Alkmaar (0-1, gol di de Wit). Una sconfitta inaspettata visto il passo che il Napoli sta tenendo in campionato, dove è secondo in classifica grazie a 4 vittorie su cinque partite (una persa a tavolino con la Juve, ndr). La Real Sociedad ha invece iniziato l’Europa League molto bene, andando a battere fuori casa i croati del Rijeka con un gol nei minuti di recupero di Jon Bautista. Nella Liga la formazione basca è invece reduce dalle importanti vittorie con Betis e Huesca ed è prima in classifica davanti al Real Madrid (ma i Blancos hanno una partita in meno, ndr). Napoli e Real Sociedad non si sono mai incontrate finora in competizioni ufficiali, i baschi sono una squadra ostica (forti specie dal centrocampo in su, ndr) ma Gattuso si aspetta una reazione da parte dei suoi e vedremo stasera se gli Azzurri riusciranno a metterci un po’ d’orgoglio per non vanificare anzitempo le possibilità di qualificarsi alla seconda fase.

La Real Sociedad dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 o probabilmente un 4-1-4-1. Davanti al portiere Remiro la difesa sarà composta da Elustondo e Le Normand con ai lati Gorosabel e Monreal. In mediana Guevara sarà affiancato da Portu e Oyarzabal mentre David Silva e Merino agiranno da mezze punte dietro al centravanti Willian José.

Nel Napoli Gattuso potrebbe far rifiatare solo qualche elemento della rosa. In porta torna Ospina, difesa composta da Maksimovic e Koulibaly con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. A centrocampo Demme e Bakayoko. Sulla trequarti Politano, Lobotka e Insigne alle spalle di uno tra Petagna e Oshimen.

Probabili formazioni:

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Guevara; Portu, David Silva, Merino, Oyarzabal; Willian José. All: Imanol Alguacil

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna. All: Gattuso

ARBITRO: Craig Pawson (Inghilterra)