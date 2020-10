Il Policlinico Vanvitelli attiva 100 posti letto Covid

Temporanea trasformazione di due Padiglioni presenti nel Complesso Cangiani

L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” ha disposto interventi organizzativi urgenti per la disponibilità di posti letto rete “Covid 19”. Sulla base di quanto previsto e disposto dalla “Unità di crisi regionale Emergenza epidemiologica Covid 19”, il Policlinico si trova nella improrogabile esigenza di dover realizzare ogni percorso possibile per la attivazione di posti letto, consapevole della emergenza epidemiologica che si sta vivendo in tutto il territorio regionale e nazionale.

Il Direttore generale, Antonio Giordano, di intesa con il Rettore e con i Direttori DAI, ha disposto la temporanea trasformazione di due Padiglioni, presenti nel Complesso Cangiani, afferenti all’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”. Nello specifico, la riconversione riguarderà l’edificio 3 (50 posti letto) e l’edificio 17 (50 posti letto) di Cappella Cangiani in Struttura “Covid”. I lavori di riconversione sono in corso e già nei prossimi giorni saranno operativi i primi incrementi di posti che si aggiungono ai 23 già disponibili.