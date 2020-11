Serie A, il Napoli ospita il Sassuolo al San Paolo

Squadre in campo quest’oggi alle ore 18. Tra gli Azzurri rientrano i guariti da covid Elmas e Zielinski mentre non ci sarà Insigne, alle prese con un infortunio rimediato nella gara di Europa League. Tra i Neroverdi assenti Caputo, Djuricic e Berardi

Napoli, 1 novembre – Il Napoli quest’oggi ospita il Sassuolo al San Paolo in gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. La formazione di Gattuso è reduce dalla vittoria in Europa League con la Real Sociedad grazie a un gol di Politano mentre quella di De Zerbi arriva all’appuntamento dopo un pari in casa con il Torino. Quella tra Azzurri e Neroverdi sarà una sfida tra due delle squadre più in forma attualmente, entrambe simili per attitudine offensiva ed entrambe prolifiche sottoporta, anche se in questa occasione il Sassuolo dovrà purtroppo per De Zerbi rinunciare a tre quarti del suo fantastico attacco. La gara tuttavia non può essere presa sottogamba e per questo Gattuso è pronto a rilanciare i titolari rimasti a riposo giovedì, quindi scenderà in campo chi finora ha avuto maggiore spazio in campionato.

Per il Napoli modulo 4-2-3-1. In porta uno tra Ospina e Meret, al centro della difesa Manolas e Koulibaly con ai lati Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo Fabian Ruiz e Bakayoko. Sulla trequarti Politano, Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen.

Stesso modulo per il Sassuolo di De Zerbi, che dovrà fare a meno di Djuricic, Caputo e Berardi. In porta Consigli e difesa composta al centro dall’ex della gara Chiriches e da Ferrari, a destra Muldur e a sinistra Kyriakopulos. A centrocampo Locatelli e Obiang mentre sulla trequarti agiranno Traorè, Maxime Lopez e Boga alle spalle di Raspadori unica punta.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Traorè, Maxime Lopez, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

ARBITRO: Mariani della sezione di Aprilia