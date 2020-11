Europa League, il Napoli fa visita ai croati del Rijeka per la terza giornata della fase a gironi

Squadre in campo quest’oggi alle ore 18.55. La formazione di Gattuso finora ha collezionato una vittoria (con la Real Sociedad) e una sconfitta (con l’Az Alkmaar). Per i croati invece sono arrivate due sconfitte

Il Napoli affronta questa sera allo Stadio Rujevica di Fiume i croati del Rijeka in gara valida per la terza giornata della fase a gironi (Gruppo F) di Europa League. Gli Azzurri, dopo la sconfitta con l’Az Alkmaar, hanno conquistato un’importante vittoria con la Real Sociedad grazie a un gol di Politano. La formazione Croata guidata da mister Simon Rozman, invece, ha collezionato due sconfitte (1-0 con la Real Sociedad e 4-1 con l’Az Alkmaar) ed è quindi ferma a 0 punti. Nonostante la buona situazione in classifica Gattuso è consapevole che per passare il turno sarà fondamentale non abbassare la guardia, neanche con una formazione come il Rijeka inferiore dal punto di vista tecnico. E neanche se, come pare, i croati dovranno fare a meno di diversi calciatori causa Covid19 e quindi potrebbero schierare qualche elemento della primavera.

Il Rijeka dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 (o in alternativa con il 5-4-1). In porta Nevistic e difesa composta da Escoval, Velkovski e Smolcic. In mediana Cerin, Lepinjica e Loncar con ai lati Tomecak e Stefulj. In attacco Menalo e Kulenovic.

Per il Napoli modulo 4-2-3-1. In porta Meret e difesa composta da Manolas e Koulibaly al centro, con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Bakayoko e Demme. Sulla trequarti Politano, Mertens e Lozano. In attacco Petagna.

Probabili formazioni:

RIJEKA (3-5-2): Nevistic; Escoval, Velkovski, Smolcic; Tomecak, Cerin, Lepinjica, Loncar, Stefulj; Menalo, Kulenovic. All Rozman.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Politano, Mertens, Lozano; Petagna. All. Gattuso.

ARBITRO: Gestranius (Finlandia)