A Napoli l’hub dedicato alle Tecnologie Mediche

Polo Federico II – Medtronic per lo sviluppo delle tecnologie per la salute si presenta on line lunedì 9 alle 15 con la partecipazione del Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi

Napoli, 7 novembre – Si terrà lunedì 9 novembre 2020 alle 15.30 la Conferenza stampa virtuale di presentazione di HI – HEALTHTECH INNOVATION HUB. Il polo per lo sviluppo delle tecnologie per la salute in Italia.

Un hub dedicato alle Tecnologie Mediche presso il Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati (CeSMA) del Complesso Universitario San Giovanni a Teduccio (NA), nato dalla collaborazione tra Università Federico II e Medtronic Italia, per promuovere l’innovazione e la crescita nel settore Healthcare in Italia, migliorare la salute delle nostre comunità e creare opportunità per i giovani e per le imprese.

Intervengono Matteo Lorito, Magnifico Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II e Michele Perrino, Presidente e Amministratore Delegato Medtronic Italia.

E’ prevista la partecipazione di Leopoldo Angrisani, Direttore CeSMA Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati Università di Napoli Federico II e di Giovanni Esposito, Direttore Cardiologia AOU Università di Napoli Federico II.

Le conclusioni sono affidate a Gaetano Manfredi, Ministro Università e Ricerca.

Modera Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC.