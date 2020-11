Serie A, il Napoli fa visita al Bologna per la settima giornata

Squadre in campo allo Stadio Renato Dall’Ara questa sera alle ore 18. Nel Bologna Sinisa Mihajlovic deve fare a meno di diversi calciatori per infortunio mentre nel Napoli Gattuso è pronto a mandare in campo 7 titolari rimasti a riposo nella gara di Europa League con il Rijeka

Napoli, 8 novembre – Dopo il successo con i croati del Rijeka in Europa League il Napoli fa visita al Bologna allo Stadio Renato Dall’Ara per la settima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria sul Cagliari, dopo un inizio di stagione in cui hanno raccolto forse meno di quanto fatto vedere sul campo. Gli Azzurri invece nell’ultima di campionato hanno perso al San Paolo con il Sassuolo e pure nella gara di Europa League non hanno certo brillato, pur riuscendo a trovare i tre punti. Si tratta di una involuzione inspiegabile per una squadra, quella di Gattuso, che finora aveva fatto benissimo facendo subito parlare molti di probabile candidata allo scudetto. Obiettivo non dichiarato dalla società ma al quale il Napoli sotto sotto ambisce. È necessario però che gli Azzurri riprendano subito a macinare punti per tentare di non perdere il passo delle squadre che lo precedono in classifica, tra le quali troviamo il Milan, la Juve e l’Atalanta. Ma la formazione di Sinisa Mihajlovic non è certo facile da affrontare. I rossoblù infatti sono una squadra molto offensiva e nel finale della scorsa stagione hanno già messo in difficoltà il Napoli rispondendo con Barrow a un gol di Manolas e sfiorando la vittoria con Danilo.

Quanto alle formazioni nel Bologna Mihajlovic deve fare a meno degli infortunati Medel, Poli, Dijks, Skov Olsen, Sansone, Mbaye ed Hickey. Davanti al portiere Skorupski linea difensiva formata da De Silvestri, Danilo, Denswil, Tomiyasu. A centrocampo Schouten e Svanberg mentre sulla trequarti ci saranno Orsolini, Soriano e Barrow alle spalle dell’unica punta Palacio.

Nel Napoli sono pronti a scendere in campo ben 7 titolari rimasti a riposo nella gara di Europa League. In porta Ospina, al centro della difesa Manolas e Koulibaly con ai lati Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo tornano Bakayoko e Fabian con Lozano, Mertens e Insigne sulla trequarti alle spalle di Osimhen.

Probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Denswil, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

ARBITRO: Pasqua della sezione di Tivoli