Covid, Speranza Campania resta zona rossa fino al 3 dicembre

De Luca, l’unica zona rossa esistente è quella dell’aglianico

Napoli, 28 novembre – La Campania resta in zona rossa. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive vigenti; sarà valida fino al 3 dicembre 2020. Pronta la risposta del governatore della Campania, Vincenzo De Luca: “Apprendo con viva emozione la decisione del Governo sulle zone Covid. Noi siamo com’è noto, da sempre, per la linea del rigore e della prudenza. Dunque esprimo la mia piena condivisione, purtroppo solo virtuale, visto che l’unica zona rossa realmente esistente da noi è la zona dell’aglianico. Tutto il resto è propaganda. I controlli sono pari a zero. Sono in libera uscita tutti, tranne i venditori di pantofole di panno beige”.