Serie A, Il Napoli ospita la Roma al San Paolo per la nona giornata del campionato

Squadre in campo questa sera alle ore 20.45. Gli Azzurri indosseranno una maglia speciale in stile Argentina, un ulteriore omaggio alla memoria di Diego Armando Maradona, che è venuto a mancare mercoledì scorso all’età di 60 anni. Diverse le assenze per la formazione di Gattuso, tra le quali quelle di Osimhen e Bakayoko. Assenze pesanti anche nella Roma, specie in difesa

Napoli, 29 novembre – Il Napoli ospita questa sera la Roma in gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Gli Azzurri arrivano all’appuntamento dopo aver rimediato una sconfitta in campionato con il Milan e una vittoria in Europa League con il Rijeka. La formazione di Gattuso è apparsa involuta nel corso delle ultime gare, un po’ tutti i calciatori sembrano non attraversare un grande periodo di forma e in generale sembra essersi spenta la magia delle prime giornate di campionato. Urge quindi invertire questa tendenza, Gattuso è consapevole che la gara con la Roma capita nel momento peggiore e per questo ha portato la squadra in ritiro alla vigilia della gara. Servirà davvero il Napoli dei tempi migliori per riuscire a superare questa Roma, ancora imbattuta in campionato e reduce da ben 5 vittorie consecutive.

Per quanto riguarda le formazioni il tecnico del Napoli dovrà rinunciare allo squalificato Bakayoko e all’infortunato Osimhen, oltre ai positivi al Covid19 Hysaj e Rrahmani. In porta uno tra Ospina e Meret, difesa formata da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Fabian Ruiz e Demme. Sulla trequarti Lozano, Zielinski e Lorenzo Insigne. In attacco Mertens.

Nella Roma mister Fonseca dovrà rinunciare a Kumbulla, Smalling, Fazio, Santon, oltre a Pastore e Zaniolo. Nel 3-4-2-1 spazio a Mancini, Cristante e Ibanez davanti al portiere Mirante. A centrocampo Veretout e Pellegrini con ai lati Karsdorp e Spinazzola. Sulla trequarti Pedro e Mkhitaryan alle spalle dell’unica punta Dzeko.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

ARBITRO: Di Bello della sezione di Brindisi