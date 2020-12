Europa League, il Napoli ospita la Real Sociedad allo Stadio Diego Armando Maradona

Squadre in campo alle ore 18.55 per l’ultima gara della fase a gironi di Europa League. Agli Azzurri, che guidano la classifica del Gruppo F, basta un punto per qualificarsi ai sedicesimi

Napoli, 10 dicembre – Il Napoli ospita questa sera la Real Sociedad allo Stadio Diego Armando Maradona per l’ultima gara della fase a gironi di Europa League, partita nel corso della quale si gioca la qualificazione ai sedicesimi: alla formazione di Gattuso, che guida la classifica del Gruppo F con 10 punti (Real Sociedad e Az Alkmaar sono a quota 8, ndr), basta un pari per passare il turno. Gli Azzurri arrivano all’appuntamento in netta ripresa dopo un periodo decisamente ‘no’. Nelle ultime tre gare giocate il Napoli ha infatti battuto per 4-0 la Roma, pareggiato con l’Az e rifilato un poker in trasferta al Crotone. Insomma la formazione di Gattuso arriva all’appuntamento nel migliore dei modi, forte anche di due risultati su tre nei confronti della Real Sociedad. Gli Azzurri addirittura potrebbero qualificarsi anche in caso di sconfitta, qualora l’Az non dovesse riuscire a battere i croati del Rijeka a quota 1 punto e quindi già eliminati. Calcoli inutili questi, meglio non pensarci e puntare a battere un avversario, gli spagnoli, decisamente alla portata nonostante quanto dica la classifica della Liga, dove la formazione di Alguacil è seconda a un solo punto dalla capolista Atletico Madrid. Del fatto che è meglio non fare calcoli strani è consapevole anche Gattuso, che lo ha detto a chiare lettere nella conferenza stampa prepartita. Del resto il tecnico sa che arrivare primi nel girone avrebbe il vantaggio non indifferente di trovare avversari, tra virgolette, più abbordabili ai sedicesimi.

Per quanto riguarda le formazioni nel Napoli confermato Ospina e difesa formata al centro da Maksimovic e Koulibaly con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. A centrocampo Fabian Ruiz e uno tra Bakayoko e Demme. Sulla trequarti Politano, Zielinski e Lorenzo Insigne. In attacco Mertens unica punta.

La Real Sociedad dovrà fare a meno di Illarramendi, David Silva e Oyarzabal, i tre sono infortunati e per questo non convocati. In porta Remiro e difesa formata da Elustondo con Le Normand al centro, Gorosabel a destra e Monreal a sinistra. A centrocampo Zubimendi, Guevara e Merino. In attacco Willian Josè con ai lati Barrenetxea e Portu.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, LeNormand, Monreal; Zubimendi, Merino, Guevara; Barrenetxea, W. José, Portu. All. Alguacil

ARBITRO: Orel Grinfeld (Israele)