Serie A, Napoli impegnato nella difficile trasferta con l’Inter

Squadre in campo questa sera al San Siro a partire dalle ore 20.45. Sia Conte che Gattuso in cerca di conferme dalle rispettive formazioni

Il Napoli sarà impegnato questa sera allo Stadio San Siro con l’Inter in gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Sfida di alta classifica questa, che vede contrapposte la seconda e la terza della classe in un match aperto davvero a qualsiasi risultato. Sia Conte che Gattuso sono alla ricerca di conferme dopo gli splendidi risultati ottenuti nelle ultime giornate di campionato. L’Inter, che è reduce da ben 4 vittorie consecutive, sembra aver reagito bene all’eliminazione dalla Champions e lo ha dimostrato andando a battere il Cagliari in rimonta: una vittoria questa sera darebbe ulteriore morale e convinzione oltre a innescare la fuga, portando i Nerazzurri a più 4 in classifica. Il Napoli, invece, arriva all’appuntamento dopo aver inanellato tre vittorie di fila in campionato e aver centrato la qualificazione ai sedicesimi di Europa League (dove affronterà il Granada, ndr): ora gli Azzurri puntano a scavalcare la formazione di Conte che dista un punto e a prendersi quindi il secondo posto in classifica.

Per quanto riguarda le formazioni nell’Inter non ci saranno Vidal e Sanchez mentre Hakimi non è al meglio e potrebbe andare in panchina lasciando il posto sulla fascia destra a Darmian. Davanti al portiere Handanovic la difesa dovrebbe essere formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In mediana Barella, Brozovic e Gagliardini con ai lati Hakimi (o Darmian) e Young. In attacco Lukaku e Lautaro Martinez.

Nel Napoli formazione tipo per Gattuso, con l’unica novità che potrebbe essere rappresentata da Demme al posto di Fabian Ruiz per dare maggiore protezione alla difesa e maggiore dinamismo. Davanti a Ospina difesa formata da Manolas e Koulibaly al centro con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. In mediana Demme e Bakayoko mentre sulla trequarti agiranno Lozano, Zielinski e Lorenzo Insigne. In attacco Mertens.

Probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne: Mertens. All. Gattuso

ARBITRO: Massa della sezione di Imperia