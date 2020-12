“Auguri… da Casa Cupiello”, omaggio a Eduardo De Filippo

In occasione del nuovo film per la tv “Natale in Casa Cupiello” di Edoardo De Angelis, da domani sabato 19 e fino al 31 dicembre, ogni giorno alle ore 18 contenuti esclusivi dal film

La Film Commission Regione Campania lancia per le festività natalizie la campagna digitale “Auguri… da Casa Cupiello”, in programma da domani sabato 19 al 31 dicembre, ogni giorno alle ore 18, per accompagnare l’uscita del nuovo e atteso film per la tv “Natale in Casa Cupiello” di Edoardo De Angelis (in onda il 22 dicembre su Rai Uno) con contributi esclusivi, foto, clip e video messaggi di auguri del cast, e rendere omaggio al grande Eduardo De Filippo, a 120 anni dalla nascita, e alla sua intramontabile opera teatrale. L’iniziativa, che rientra nel programma di eventi culturali in digitale per il Natale 2020 della Regione Campania, “Campania cultura viva”, è realizzata nell’ambito del progetto Poc “Progetti / eventi di promozione del turismo culturale” DGRC 84/20 proposto dalla FCRC, presieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma. Il progetto nasce per valorizzare e promuovere, “i grandi attrattori turistici” del patrimonio e dell’identità culturale della Campania attraverso contenuti audiovisivi inediti, estratti da Film e serie di successo, di ambientazione campana, rilanciando l’interesse del pubblico per i luoghi, le tradizioni e i personaggi raccontati.

In una sorta di calendario dell’avvento, i contributi saranno pubblicati sul portale regionale Ecosistema Digitale per la Cultura della Regione Campania, sulle pagine social e sul sito della Film Commission campana (FCRC). Si inizia sabato 19 con il trailer del film, lunedì 21 con il backstage in esclusiva, si continua poi con i self tape di auguri del cast, dal protagonista Sergio Castellitto che interpreta Luca Cupiello (24 dicembre), ad Adriano Pantaleo che veste i panni del figlio Tommasino (26 dicembre), a Pina Turco, la figlia Ninuccia, e Alessio Lapice, nel ruolo di Vittorio Elia (22 dicembre), e ancora i video auguri del 23 dicembre di Antonio Milo (Nicola Percuoco, il marito di Ninuccia), e del 25 dicembre di Tony Laudadio (Pasquale, fratello di Luca). Da lunedì 28 dicembre partono le clip tratte dal film: “Te piace ‘o presepe”, “Tu scendi dalle stelle”, immagini degli esterni di Piazza Riario Sforza, e per la fine dell’anno il video dal film in cui i protagonisti si scambiano gli auguri.

“Abbiamo ritenuto che la rilettura cinematografica di un classico del teatro come “Natale in Casa Cupiello” – spiega Titta Fiore – non potesse mancare tra le attività previste dal progetto dei “grandi attrattori”, non solo per il doveroso omaggio all’arte di Eduardo nel 120° anno dalla nascita, ma anche e soprattutto in virtù dell’attualità e dell’importanza della sua opera che lo pone tra i grandi drammaturghi del Novecento. Aspetti esaltati dalla regia di Edoardo De Angelis che ha realizzato il progetto – il primo di una sua “trilogia” eduardiana – con un’alchimia efficace tra linguaggio innovativo e rispetto della tradizione”.

“Auguri… da Casa Cupiello” proseguirà anche dal 1° al 6 gennaio, il calendario è in via di definizione.