Serie A, il Napoli fa visita alla Lazio all’Olimpico

Squadre in campo alle ore 20.45. Gattuso senza il capitano Lorenzo Insigne (diffidato), Mertens e Osimhen. Nella Lazio assenti Parolo e Lucas Leiva

Dopo la sconfitta immeritata a Milano con l’Inter per il Napoli questa sera è tempo di affrontare un’altra difficile trasferta: quella con la Lazio di Simone Inzaghi. In palio ci sono tre punti che potrebbero rilanciare gli Azzurri nei piani alti della classifica o al contrario, in caso di risultato negativo, far perdere ulteriore terreno rispetto alle prime della classe Milan, Inter e Juventus. Una vittoria con la Lazio manca dal 2018 e il Napoli ci proverà nonostante alcune assenze pesanti, vale a dire quelle degli infortunati Mertens e Osimhen, oltre al diffidato Insigne. D’altra parte anche i padroni di casa hanno fame di vittorie, avendo raccolto nelle ultime giornate solo un punto mentre l’ultima vittoria casalinga risale addirittura ad ottobre con il Bologna. Partita quindi assolutamente aperta quella di questa sera e che promette spettacolo e gol da parte delle due formazioni.

Nella Lazio assenti Parolo e Lucas Leiva mentre Acerbi dovrebbe essere della partita e prendere parte al terzetto difensivo con Luiz Felipe e Radu davanti all’ex Reina. In mediana Luis Alberto, Escalante e Milinkovic Savic con ai lati Marusic e Lazzari. In attacco Correa e Ciro Immobile.

Come detto nel Napoli Gattuso è costretto a fare a meno del diffidato Insigne e degli infortunati Osimhen e Mertens. In porta Ospina e difesa composta da Maksimovic e Koulibaly al centro con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Bakayoko e uno tra Fabian Ruiz e Demme. Sulla trequarti Politano, Zielinski e Lozano. In attacco Andrea Petagna.

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S.Inzaghi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. All. Gattuso.

ARBITRO: Orsato di Schio