Serie A, il Napoli ospita il Torino. Azzurri chiamati al riscatto dopo due sconfitte consecutive

Squadre in campo allo Stadio Diego Armando Maradona questa sera a partire dalle ore 20.45. Nei padroni di casa torna Lorenzo Insigne, che ha scontato il turno di squalifica. Diversi dubbi di formazione per il tecnico del Toro Giampaolo

Napoli, 23 dicembre – Dopo le sconfitte con Inter e Lazio, il Napoli ospita il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona, in gara valida per la 14esima giornata del campionato di Serie A. L’imperativo per la formazione di Gattuso è quello di tornare alla vittoria per non perdere ulteriori punti dalla vetta, specie dopo la sentenza favorevole del Collegio dello Sport del Coni, con la quale è stato restituito al Napoli un punto e stabilito che la gara con la Juve andrà giocata (vai all’articolo). Proprio la Juve, che al momento è terza in classifica come gli Azzurri, ieri è stata fermata in casa dalla Fiorentina. Quale occasione migliore, quindi, per approfittarne e oltre a scavalcare la Vecchia Signora provare ad avvicinarsi alle milanesi. La partita con il Torino, in effetti, potrebbe capitare proprio al momento giusto. I Granata, che al momento sono ultimi in classifica a pari punti con il Genoa, sono in piena crisi e questo li fa degli avversari molto abbordabili.

Gattuso deve fare a meno di Mertens, Osimhen, Koulibaly e Lozano per infortunio ma recupera il capitano Lorenzo Insigne che ha scontato un turno di squalifica. In porta Ospina e difesa formata da Manolas e Maksimovic al centro, con ai lati Di Lorenzo e Ghoulam. A centrocampo Demme e Bakayoko. Sulla trequarti Insigne, Zielinski e Politano. In attacco Petagna.

Giampaolo deve fare a meno di Lyanco squalificato e degli infortunati Baselli, Murru, Ansaldi e Bonazzoli. In porta Milinkovic e difesa a quattro formata da Izzo, Nkoulou, Bremer e Rodriguez. A centrocampo Meite, Rincon e Linetty. Sulla trequarti Lukic alle spalle di Verdi e Belotti.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Bakayoko, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne. All. Gattuso

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

ARBITRO: Valeri della sezione di Roma