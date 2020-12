Maxi rissa a Ercolano la sera della Vigilia, video virale sui social

Malgrado lockdown pugni e calci tra la gente, traffico impazzito

Ercolano, 25 dicembre – Una maxi rissa tra ragazzi in pieno centro, con motorini che scorrazzano, traffico impazzito tra clacson e urla, la sera della Vigilia in pieno lockdown: è quanto accaduto ieri sera in piazza Trieste a Ercolano (Napoli) a poche ore dalla tradizionale cena. La scena è stata ripresa con smartphone e postata sulle pagine facebook, con tanto di commenti di indignazione ”guardate come si stanno picchiando” si sente da una voce ”Questa è Ercolano”.

Dalle immagini si notano ragazzi che, in spregio alle regole anti assembramento, si rincorrono e si azzuffano tra motorini in corsa e auto in sosta fino all’arrivo delle forze dell’ordine.