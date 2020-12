Al via FoquSound. Tre giorni di musica live streaming gratuito promossi da FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli

Programma concerti – inizio ore 18:00 – conduce Stefania Sirignano

28 dicembre Greg Rega con Lorenzo Campese – Il performer e cantautore soul napoletano, accompagnato al piano da Lorenzo Campese, torna ad esibirsi dal vivo con i suoi brani inediti. Dopo l’esperienze nei talent televisivi Voice of Italy, All Together Now e nella recentissima XFactor Romania con il quartetto Super4, Greg Rega torna dal vivo nella formula a lui più congeniale. Intimo e intenso sarà il suo live dove presenterà i suoi brani scritti appositamente per il prossimo debutto discografico. Quindi non solo cover di illustri colleghi ma anche i suoi più recenti brani originali “Ogni vota”, “Dint’ all’anema” e “Chello Che nun Vuò fa Chiù”.

29 dicembre Fede ’n’ Marlen – Con la loro musica Fede’n’Marlen, ovvero Federica Ottombrino e Marilena Vitale, raccontano storie che trasudano amore, ironia, piccole storie di filosofia di vita che si confrontano con un mondo che tenta di cancellare le emozioni mentre le canzoni le cristallizzano in musica facendole durare nel tempo. Il loro percorso artistico prende vita nel 2013 tra Napoli, Granada, Buenos Aires e il Rione Sanità in un mix sonoro dove è possibile trovare canzone d’autore italiana, cantautori sudamericani, come Caetano Veloso e Adriana Calcanhotto, l’antica e saggia canzone napoletana, l’amore per gli strumenti acustici e tradizionali, la voglia di parlare ad un mondo che sembra sfuggire alla teoria dell’amore, alla bellezza delle cose, alla passione per la vita.

30 dicembre Marco Gesualdi & Simona Boo – Il duo è composto da Marco Gesualdi, chitarrista e compositore attivo sin dagli anni 80 nella scena new wave napoletana con la band 666, e dalla voce suadente di Simona Boo (cantante nei 99 Posse e Cultural Boo Team). Spazia fra il jazz e il mondo latino e il loro live set è intitolato “Naples Open World”, un viaggio sonoro tra il jazz, la canzone d’autore e le atmosfere brasiliane. Al centro delle loro canzoni Napoli, ombelico del Mondo Musicale. Un viaggio intenso, colorato e ricco di forti emozioni.

I concerti potranno essere seguiti collegandosi ai seguenti link https://www.foqusnapoli.it/

https://www.youtube.com/channel/UCV4MfCT8wQYAqFBSBzPdj6A