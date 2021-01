Vaccinazioni, lunga fila alla Mostra d’Oltremare

Sotto la pioggia in centinaia tra medici e infermieri in attesa del proprio turno, avanti fino tardi

Napoli, 9 gennaio 2021 – E’ ripresa questa mattina la vaccinazione dei medici, infermieri, sanitari e oss alla Mostra d’Oltremare di Napoli. I cancelli sono stati aperti alle 8.30 e anche stamattina c’è una lunga fila all’esterno della Mostra su Piazzale Tecchio formatasi fin dalle 7: centinaia di persone in coda con l’ombrello in attesa della propria dose di vaccino. Si andrà avanti così per ore.

Ieri la prima giornata si è conclusa intorno alle 22 e alla fine sono stati 1700 i vaccinati. Oggi, dopo la prima giornata di rodaggio, le vaccinazioni stanno andando a un ritmo più spedito e si conta – almeno negli auspici – di concludere prima la giornata di vaccinazione, anche se la domanda resta molto alta.