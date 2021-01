Coppa Italia, il Napoli affronta l’Empoli negli ottavi di finale

Squadre in campo allo Stadio Diego Armando Maradona quest’oggi alle ore 17.45

Napoli, 13 gennaio – Prima partita dell’edizione della Coppa Italia 2020/2021 per il Napoli di Gattuso, che affronta quest’oggi allo Stadio Diego Armando Maradona l’Empoli di mister Dionisi, attuale capolista in Serie B e arrivato a questo punto della competizione dopo aver eliminato il Benevento. Gli Azzurri sono i detentori del titolo e quest’anno proveranno a vincere la settima Coppa Italia della loro storia. Fondamentale iniziare bene con un avversaro come l’Empoli che non si può certo prendere sottogamba, vietato quindi credere di aver già vinto la gara. La formazione di Gattuso non arriva all’appuntamento nel migliore dei modi: il Napoli negli ultimi tempi sta faticando sia dal punto di vista del gioco che dei risultati e le critiche al tecnico ex Milan non mancano. Gli obiettivi minimi del Napoli devono essere la qualificazione in Champions e puntare a vincere un trofeo come la Coppa Italia e perché no la Supercoppa italiana. Questo si chiede a Gattuso, per quanto fatto vedere finora in campionato, infatti, parlare di scudetto non avrebbe senso. E pensare che questo poteva essere l’anno buono viste le difficoltà della Juve e le milanesi che non sono certo due corazzate imbattibili. Invece più passa il tempo e più si comprende come sul Napoli si debbano ridimensionare le aspettative. Un bagno di realtà è fondamentale e si vedrà già a partire da oggi se gli Azzurri saranno capaci di uscire in breve tempo da un periodo molto difficile.

Per quanto riguarda le formazioni tra i pali Meret va verso la conferma. Al centro della difesa Gattuso potrebbe concedere una chance a Rrahmani dopo gli errori di domenica, al suo fianco si dovrebbe rivedere un Koulibaly finalmente recuperato mentre sulle fasce dovrebbero agire Di Lorenzo e Ghoulam. A centrocampo spazio a Demme e Lobotka mentre sulla trequarti ci saranno Politano, Elmas e Lozano. In attacco Petagna unica punta.

Per quanto riguarda l’Empoli ci potrebbe essere un po’ di turnover da parte di Dionisi. Davanti a Furlan difesa a quattro composta da Cambiaso, Casale, Pirrello e Terzic. A centrocampo Damiani, Ricci e Zurkowski. Sulla trequarti Bajrami alle spalle di Matos e Olivieri.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Petagna. All. Gattuso

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Cambiaso, Casale, Pirrello, Terzic; Ricci, Damiani, Zurkowski; Bajrami; Matos, Olivieri. All. Dionisi

ARBITRO: Giua di Olbia