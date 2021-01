De Magistris sicuro: “Sarò sindaco di Napoli fino all’ultimo giorno del mandato e diventerò presidente della Calabria”

Il primo cittadino: “Con Tansi si riflette su quella coalizione civica di cui ritengo sia il caso di farmi portatore”

“A differenza di chi fa polemica, io lavoro 24 ore al giorno. Garantisco di fare il sindaco in maniera continuativa, con al fianco i miei collaboratori, fino all’ultimo giorno del mandato e contestualmente diventerò presidente della Regione Calabria grazie ai calabresi e alla rivoluzione che abbiamo cominciato a mettere in campo”. A dirlo il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a proposito delle polemiche da parte di alcuni sulla sua candidatura alle elezioni regionali in Calabria (vai all’articolo).

Il primo cittadino, parlando con i cronisti al termine del consiglio comunale odierno, ha affermato che “c’è un dialogo importante con Carlo Tansi (fondatore del movimento Tesoro Calabria, ndr) ma ci vuole del tempo per definire coalizioni e candidature. L’incontro con Tansi – ha aggiunto de Magistris – è stato utile e proficuo perché si riflette su quella coalizione civica di cui ritengo di farmi portatore. In Calabria ci sono segnali entuasiastici e credo si possa fare qualcosa di molto importante”.