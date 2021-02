Serie A, il Napoli fa visita al Genoa per la seconda giornata del girone di ritorno

Squadre in campo allo Stadio comunale Luigi Ferraris questa sera a partire dalle ore 20.45

Il Napoli affronta questa sera il Genoa per la 21esima giornata del campionato di Serie A (seconda gara del girone di ritorno). Gli Azzurri sono reduci da una vittoria sofferta tra le mura amiche con il Parma e un pareggio con l’Atalanta nella semifinale di andata di Coppa Italia. Risultati che non hanno placato le critiche verso mister Gattuso, che in un mese di impegni molto ravvicinati si gioca il suo futuro al Napoli. Completamente opposto il momento che vive il Genoa, da quando Ballardini è tornato a sedersi sulla panchina dei rossoblù stanno arrivando i risultati (quattro vittorie e due pareggi, ndr). Il tecnico ravennate è riuscito nell’impresa di trasformare la squadra e sta provando a far dimenticare un inizio di stagione, quello con in panchina Maran, davvero pessimo. Quella di questa sera è una gara davvero difficile per il Napoli, anche considerando che giocare al Marassi non è mai semplice. E sarà ancora più difficile visto il momento che la formazione di Gattuso sta vivendo.

Ballardini per il suo Genoa dovrà fare a meno di Biraschi e Zapata mentre è in dubbio Shomurodov. In porta Perin e difesa formata da Masiello, Radovanovic e Criscito. In mediana Strootman, Badelj e Zajc con ai lati Zappacosta e Czyborra. In attacco Destro farà coppia con uno tra Scamacca e Pandev.

Gattuso nel Napoli dovrà fare a meno di Koulibaly e Ghoulam, entrambi risultati positivi al tampone Covid19 oltre all’infortunato Mertens e a Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne entrambi non al meglio delle condizioni. In porta uno tra Ospina e Meret. Difesa formata dai centrali Manolas e Maksimovic, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo Demme, Elmas e Zielinski. In attacco Petagna con ai lati Politano e Lozano.

Probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca. All. Ballardini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. All. Gattuso

ARBITRO: Manganiello della sezione di Pinerolo