Turismo, si riparte: think tank permanente tra Regione Campania e agenzie di viaggio

L’assessore al Turismo Felice Casucci avvia interlocuzione con il network Agenzia per Amica: “Confronto costante per progettare la ripartenza post-Covid”

Un think tank permanente tra l’assessorato al Turismo della Regione Campania e il mondo delle agenzie di viaggio e dei tour operator per concertare insieme la progettualità della ripartenza del settore travel dopo la pandemia: è quanto annuncia Achille Lauro, general manager di “Agenzia per Amica”, il più esteso network di agenzie di viaggio del Sud Italia, al termine di un incontro con l’assessore al turismo della Regione Campania, Felice Casucci.

Dalle singole realtà imprenditoriali arriveranno sul tavolo della Regione Campania istanze, suggerimenti e proposte volte a proporre con efficacia le mete turistiche della Campania e, in linee generali, a pianificare “interventi progettuali che, più dei contributi di sostegno a pioggia, possano creare le condizioni per una ripresa economica delle nostre attività”, come spiega Lauro. L’iniziativa – la prima che coinvolge direttamente l’assessorato e il mondo delle Adv – rientra nella più ampia azione posta in essere dalla Regione Campania “per favorire la riflessione e la riorganizzazione insieme agli stakeholder e al mondo dell’impresa, con un rapporto continuativo e proficuo e in una logica di sistema che si traduce in quelli che definisco Cantieri del Turismo”, sottolinea l’assessore Felice Casucci. “La ripartenza del settore turistico dopo la pandemia – aggiunge – va pianificata sin da oggi con fiducia ed idee, adottando precisi protocolli di sicurezza che agevolino, ancor prima del completamento delle campagne vaccinali, chi già oggi pensa a come e dove viaggiare per la prossima estate”.