Serie A, il Napoli ospita la Juventus per l’anticipo della 22esima giornata

Squadre in campo quest’oggi allo Stadio Diego Armando Maradona a partire dalle ore 18

Il Napoli quest’oggi ospita la Juventus allo Stadio Maradona in gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A. Le due formazioni vivono un periodo diametralmente opposto. Gli Azzurri sono in piena crisi dopo essere stati eliminati in semifinale di Coppa Italia dall’Atalanta (che in finale incontrerà proprio la Juve, ndr) e dopo un cammino finora abbastanza deludente in campionato. La Juve invece, che non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, si è poi ripresa inanellando una serie di vittorie molto importanti, una di queste proprio con il Napoli gli è valsa la Supercoppa Italiana 2020. Cosa succede tra gli Azzurri in caso di sconfitta con i Bianconeri? Difficile dirlo, probabile che la società decida di sostituire Gattuso con uno tra Benitez e Mazzarri, due ex al momento liberi. Anche se del primo si parla di un incarico come direttore tecnico e sul secondo ci sono dubbi di natura tattica. Fatto sta che quella con la Juventus è la peggiore partita che poteva capitare al Napoli in questo momento. Anche perché gli Azzurri arrivano all’appuntamento con una lunga lista di assenze mentre la Juve di Andrea Pirlo, che pure dovrà fare a meno di Arthur e Dybala, in panchina ha giocatori in grado di cambiare la gara con il loro ingresso.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Gattuso come detto dovrà fare a meno di diversi giocatori. Per motivi diversi non saranno della gara Mertens, Manolas, Koulibaly, Demme, Hysaj e Ghoulam. Tra i pali Ospina e difesa formata al centro da Rrahmani e Maksimovic con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. In mediana Bakayoko e Zielinski. Sulla trequarti Politano, Insigne e Lozano. In attacco Osimhen.

Nella Juve Szczesny in porta e difesa formata al centro da De Ligt e Chiellini con Cuadrado e uno tra Danilo e Alex Sandro sulle fasce. A centrocampo Bentancur e Rabiot saranno affiancati da Bernardeschi (o McKennie) e Chiesa sugli esterni. In attacco Morata e Cristiano Ronaldo.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, L. Insigne, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, C. Ronaldo. All. Pirlo

ARBITRO: Doveri della sezione di Roma