Accademia di Belle Arti di Napoli, le Giornate di Orientamento

Appuntamento su piattaforma online e trasmesso anche in live streaming sul canale youtube

Per tre giorni consecutivi 17, 18 e 19 febbraio l’Accademia di Belle Arti di Napoli presenta “le Giornate di Orientamento” l’evento organizzato dall’Ufficio Orientamento dell’Accademia dedicato alla presentazione della propria offerta formativa rivolto principalmente agli Istituti Scolastici Superiori e a chiunque voglia affacciarsi alla realtà Accademica.

L’appuntamento, si svolgerà su piattaforma online e trasmesso anche in live streaming sul canale youtube dedicato. Ad illustrare il lavoro e la didattica delle singole Scuole e Corsi saranno i coordinatori delle differenti discipline.

L’Accademia di Belle Arti di Napoli conta oggi circa 3700 studenti e riveste un ruolo centrale per la formazione terziaria nel panorama cittadino e nazionale. Con corsi di diploma accademico, tra primo e secondo livello, sviluppati nelle aree delle arti visive, della progettazione artistica, delle nuove tecnologie, delle discipline per lo spettacolo, della comunicazione per il patrimonio artistico e della didattica dell’arte, rappresenta uno dei poli di eccellenza del ricco panorama di istituzioni formative di livello universitario operanti sul territorio. Gli accordi di programma quadro e i progetti avviati negli ultimi anni testimoniano un lavoro intenso di scambio e di cooperazione, che vede l’Accademia come volano di una rinnovata volontà presente in città di individuare risposte reali ai bisogni culturali del territorio.