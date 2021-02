Serie A, il Napoli ospita il Benevento. La formazione di Gattuso deve tornare a fare punti

Allo Stadio Diego Armando Maradona, questa sera a partire dalle ore 18, il derby campano tra Napoli e Benevento

Dopo la vittoria di misura sul Granada che non è servita per la qualificazione agli ottavi di Europa League, ulteriore delusione di una stagione a dir poco fallimentare, il Napoli ospita quest’oggi il Benevento in gara valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A. Nel derby campano gli Azzurri dovranno subito tornare a fare punti per cercare di centrare l’unico obiettivo stagionale rimasto: terminare il campionato al quarto posto e quindi qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Non sarà facile visto l’andamento che la formazione di Gattuso ha mostrato finora e vista la folta concorrenza: lottano infatti per il quarto posto squadre come Roma, Atalanta e Lazio. Il Napoli è attualmente settimo in classifica a -3 proprio dalla Lazio, che è stata sconfitta ieri 2-0 dal Bologna al Dall’Ara. Si capisce quindi quanto per gli Azzurri sia fondamentale fare risultato nella gara di oggi con il Benevento. Importante in tal senso il ritorno in campo di Mertens dal primo minuto, così come di Ghoulam dopo aver recuperato anche Koulibaly. Le assenze continuano a pesare ma presto dovrebbero tornare in campo anche Manolas, Lozano, Petagna e Osimhen. Giocatori fondamentali per la formazione di Gattuso, senza i quali sarà davvero difficile fare bene. La partita di oggi non sarà per nulla facile. Le Streghe infatti giocano molto bene pur non avendo campioni tra le loro fila, la Roma ne sa qualcosa.

Quanto alle probabili formazioni nel Napoli tra i pali Meret e difesa formata da Rrahmani e Koulibaly al centro con ai lati Di Lorenzo e Ghoulam. In mediana Fabian Ruiz e Bakayoko. Sulla trequarti Politano, Zielinski e Insigne. In attacco Mertens.

Nel Benevento formazione molto simile a quella che ha pareggiato qualche giorno fa con la Roma. In porta Montipò e difesa formata da Tuia e Barba con ai lati Depaoli e Foulon. A centrocampo Hetemaj, Schiattarella e Viola. Sulla trequarti Ionita e Caprari. In attacco Lapadula.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gennaro Gattuso

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. All. Filippo Inzaghi

ARBITRO: Rosario Abisso della sezione di Palermo