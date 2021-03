Napoli, disoccupati bloccano il lungomare Caracciolo

“Regione finge di non vederci, crisi scaricata sulle famiglie”

Circa duecento disoccupati di diverse sigle cittadine hanno occupato via Caracciolo a Napoli per protesta. I manifestanti avevano iniziato la loro manifestazione davanti alla Regione Campania in via Santa Lucia e poi si sono spostati sul lungomare, bloccando il traffico.

A controllarli le forze dell’ordine in tenuta antisommossa. “Abbiamo chiesto – spiega una manifestante al megafono – un incontro alla Regione per i temi che investono la classe proletaria e la Regione finge di non vederci, non sentirci, di non leggere le mail. Noi non torniamo a casa come se nulla fosse successo, perché da un anno le famiglie proletarie non possono fare la spesa, hanno fatto finta di riaprire ma la verità è che hanno distribuito le briciole, scaricando la crisi sulle famiglie. E le donne proletarie non possono neanche scendere a scioperare perché non hanno chi le guarda i figli”. Sullo striscione che viene esposto, la sigla ‘Movimento di lotta disoccupati 7 novembre.