Procida capitale protagonista al “Campania Digital Summit”

Cultura e turismo motori dello sviluppo del territorio: giovedì 11 marzo un “panel” racconta il modello vincente dell’isola

La cultura e il turismo motori dello sviluppo territoriale, attraverso la sfida vinta da Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, animano il programma della seconda edizione del “Campania Digital Summit”, l’evento organizzato da “The Innovation Group” in collaborazione con la Regione Campania nell’ambito del DIGITAL ITALY Program 2021, si è tenuto oggi giovedì 11 marzo.

Dalle 14 alle 15.30 il panel ha raccontato il modello dell’isola, che lo scorso 18 gennaio il MibAct, oggi MiC, ha scelto di premiare per il suo percorso di progettazione culturale condivisa.

Ad aprire i lavori online (www.theinnovationgroup.it) l’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci; tra i relatori, insieme ad Agostino Riitano, direttore di “Procida Capitale Italiana della Cultura 2022”, Giulio Di Giacomo, Responsabile Local Institutional Affairs di TIM, il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli Paolo Giulierini, Patrizia Ranzo (Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) e Rosanna Romano (Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania).

“Una delle sfide di Procida Capitale della Cultura – dichiara Agostino Riitano, direttore di Procida 2022 – è proporre una visione rinnovata del rapporto tra cultura e nuove tecnologie. I processi culturali dovrebbero svilupparsi in un’ottica d’innovazione con la possibilità di generare percorsi di dialogo e co-creazione tra i diversi linguaggi dell’arte e del digitale”.

Il “Campania Digital Summit”, il cui obiettivo è quello di fare il punto sulle iniziative in corso nella Regione per lo sviluppo delle infrastrutture digitali, favorire la crescita digitale delle imprese e migliorare la qualità della partecipazione e dei servizi ai cittadini, ha affrontato anche gli scenari e le strategie della Digital Transformation attraverso il Recovery Fund e la sfida all’emergenza Covid-19 attraverso la Sanità digitale (11-12.15). Si è discusso anche di infrastrutture e mobilità sostenibile, intelligenza artificiale e big data.