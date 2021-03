Procida fa li auguri a Villeurbanne capitale francese della cultura 2022

Nominata la cittadina dell’area metropolitana di Lione. Riitano: “Già al lavoro per un gemellaggio”, “Tanti punti di contatto”

“Formuliamo i nostri complimenti alla cittadina di Villeurbanne, appena nominata Capitale francese della Cultura per il 2022”. Così Agostino Riitano, direttore di Procida Capitale italiana della cultura 2022, a poche ore dalla nomina del centro di 147.712 abitanti, situato nella metropoli di Lione della regione Alvernia-Rodano-Alpi. Villeurbanne sarà la prima capitale della cultura nella storia della Francia, che ha deciso di inaugurare un’iniziativa analoga a quella che l’Italia ha posto in essere, su idea del ministro Franceschini, dal 2014.

“Ricca della sua storia industriale, Villeurbanne, cittadina giovane e in crescita, sceglie la gioventù come forza e obiettivo del suo progetto culturale urbano”, ha sottolineato la giuria, sottolineando come la città abbia intenzione di “riallacciare con la sua tradizione di educazione popolare e innovare nelle sue azioni di educazione artistica e culturale”.

Un sottile filo rosso lega, da sempre, Procida e la Francia, come testimoniano le pagine del romanzo “Graziella” di Alphonse de Lamartine e i consistenti flussi turistici dalla Francia all’isola.

“E con il progetto di Villeurbanne intravediamo già diversi punti di contatto – aggiunge Riitano – in particolar modo per la centralità che è stata data ai giovani e al tema dell’accessibilità alla cultura. Come noi, Villeurbanne ha puntato sulle opportunità da offrire a quelli che l’Agenda 2030, il documento adottato dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, definisce ‘agenti critici del cambiamento’: bambini, giovani uomini e donne. Sarà un piacere collaborare nell’anno che segnerà la definitiva ripresa dalla pandemia: siamo già lavoro per creare un gemellaggio”.