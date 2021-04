Primo consiglio di amministrazione per il Palazzo Reale di Napoli

Domani si riuniscono i membri del nuovo CdA nominato dal ministro Franceschini

Napoli, 1 aprile 2021 – Si riunisce domani, per la prima volta, il nuovo consiglio di amministrazione del Palazzo Reale di Napoli, nominato dal ministro della cultura, Dario Franceschini, il primo del nuovo museo autonomo, che ha avviato la propria attività a novembre 2020. Oltre al direttore del museo, dottor Mario Epifani, che lo presiede, sono stati nominati l’attuale direttore regionale musei Campania, Marta Ragozzino, il giornalista Alessandro Barbano, il professor Guido Clemente di San Luca e il professor Arturo De Vivo.

“Sono molto soddisfatto delle nomine del ministro e delle scelte dei membri nei vari settori di competenza, scelte che corrispondono a ciò di cui Palazzo Reale ha bisogno per affrontare il nuovo status di museo autonomo – ha dichiarato Mario Epifani – Il direttore Marta Ragozzino conosce bene la realtà del luogo e ha una lunga esperienza in ambito ministeriale, quale esperta di tutela e di valorizzazione.

Alessandro Barbano, uomo di comunicazione, sarà fondamentale per progettare il rilancio dell’identità del museo. Guido Clemente di San Luca, designato dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, esperto di legislazione dei beni culturali e del rapporto tra Stato, Regioni ed Enti locali, sarà prezioso per un museo statale, ma ben radicato sul territorio. Un altro accademico come il professor Arturo De Vivo ci consentirà di favorire ogni forma di collaborazione con le università, in primo luogo locali, aprendo le porte del Palazzo a progetti di ricerca fondamentali per il lavoro del museo. Siamo pronti a lavorare a un concreto progetto di rinascita, sia sotto il profilo istituzionale-amministrativo che sotto l’aspetto sociale e culturale”.

Il consiglio rimarrà in carica per i prossimi cinque anni e i suoi membri potranno essere riconfermati per una sola volta.

Mario Epifani – È stato nominato direttore del Palazzo Reale di Napoli a settembre 2020. Precedentemente è stato direttore di Palazzo Chiablese, sede della Soprintendenza torinese; più di recente ha lavorato a Napoli come curatore al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Nei ranghi del MiC dal 2010, ha avviato la sua carriera di funzionario a Torino, dove è passato dalla Soprintendenza alla direzione dell’Armeria Reale e al ruolo di curatore dei Musei Reali.

Ha studiato a Viterbo, Roma e Napoli, dove ha conseguito il dottorato nel 2008 all’Università “Federico II” con una tesi sui disegni napoletani del ’600 e del ’700. Stagiaire al Département des arts graphiques del Louvre, poi borsista della Fondazione Roberto Longhi a Firenze, nel 2009-2010 ha ottenuto una fellowship del Getty Research Institute, a Los Angeles.