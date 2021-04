Serie A, il Napoli affronta il Crotone per la 29esima giornata

Squadre in campo allo Stadio Diego Armando Maradona quest’oggi alle ore 15

Il Napoli affronta quest’oggi il Crotone al Maradona in gara valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Gattuso, grazie alle vittorie con Bologna, Milan e Roma, è tornata a lottare per un posto in Champions che ultimamente sembrava un obiettivo difficilmente raggiungibile. Adesso invece la qualificazione sembra alla portata, anche se non sarà facile centrare il quarto posto che è attualmente occupato dall’Atalanta. Il Napoli deve vincerle tutte o quasi, sperando che i bergamaschi commettano qualche passo falso. Difficile ma non impossibile, visto che gli Azzurri nelle ultime partite hanno dimostrato di essere ben altra squadra rispetto a quella vista per quasi tutto il campionato. Ora che l’infermeria non è più piena i risultati stanno arrivando, se arriverà anche la qualificazione in Champions sarà molto meglio. Il Napoli ci proverà fino alla fine a centrare quello che è l’unico obiettivo rimasto e non è detto non possa riuscirci. Per quanto riguarda il Crotone, ormai la permanenza in Serie A appare davvero difficile. La formazione di Cosmi dovrebbe fare almeno 8 punti in 10 giornate per avere qualche speranza. Considerando che nelle ultime cinque partite ne ha vinta solo una, si comprende come l’obiettivo sia difficilmente raggiungibile.

Per quanto riguarda le probabili formazioni il Napoli dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. In porta Meret e difesa formata da Maksimovic e Manolas con ai lati Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo Fabian Ruiz e Bakayoko. Sulla trequarti Politano, Mertens e Insigne. In attacco Osimhen.

Nel Crotone Serse Cosmi ritrova Messias, Cigarini e Luperto. In porta Cordaz e difesa formata dal terzetto Golemic, Magallan e Djidji. A centrocampo Benali e Molina con ai lati Rispoli e Pedro Pereira. Sulla trequarti Messias alle spalle degli attaccanti Ounas e Simy.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Magallan, Djidji; Pedro Pereira, Molina, Benali, Rispoli; Messias; Ounas, Simy. All. Cosmi

ARBITRO: Antonio Di Martino della sezione di Teramo