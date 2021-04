Da lunedì la Campania torna in zona arancione

Ministro ha deciso sulla base delle indicazioni Unità di Crisi

Napoli, 17 aprile 2021 – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì prossimo 19 aprile. Passa in area arancione la regione Campania. Intanto oggi si registrano 2.232 nuovi positivi al covid in Campania, di cui 761 sintomatici, su 22.075 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza che ne risulta è del 10,11%, stabile rispetto al 10,22 di ieri. Balza in avanti invece il numero dei ricoveri: in 24 ore i posti occupati in intensiva salgono da 131 a 145 (+14), quelli in degenza da 1.507 a 1.532 (+25).

Da lunedì l’apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) sarà permessa dalle ore 7 alle ore 21,30 e senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale, “fermo restando il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti”. Obiettivo, “agevolare la fruizione dilazionata da parte degli utenti” evitando affollamenti. Con la fine della zona rossa è anche disposta la riattivazione dei servizi aggiuntivi del Trasporto Pubblico Locale previsti per il traffico scolastico.