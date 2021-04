Palazzo Reale di Napoli, riaprono il Giardino Romantico e i cortili

Domani nuova rubrica “Come eravamo” sui social. La prima foto sarà del direttore Epifani, in visita a Napoli nel 1985

Napoli, 19 aprile 2021 – Tornano ad essere visitabili il 𝗚𝗶𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗼 e i 𝗰𝗼𝗿𝘁𝗶𝗹𝗶 del Palazzo Reale di Napoli e l’installazione della casa di Rosa Parks “𝘼𝙡𝙢𝙤𝙨𝙩 𝙃𝙤𝙢𝙚” nel Cortile d’onore, per effetto dell’Ordinanza n. 92 del 16/04/2021 del Ministero della Salute e del passaggio della Regione Campania dalla zona rossa, alla zona arancione. I cortili e il Giardino Romantico sono aperti tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00, con accesso da piazza del Plebiscito e con ultimo ingresso consentito alle ore 18.30.

La visita dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-covid, indossando la mascherina ed evitando gli assembramenti. In caso di condizioni meteorologiche avverse e conseguente rischio per le persone, potrà essere disposta la chiusura al pubblico dei cortili e del giardino. Il museo dell’Appartamento Storico continua ad essere chiuso in attesa di nuove disposizioni, ma è possibile seguire sui social le pubblicazioni dei post che raccontano le storie del Palazzo Reale e delle sue collezioni. Proprio domani, partirà sui social la nuova rubrica ‘Come eravamo’, un vero e proprio challenge col quale i followers sono invitati a postare vecchie foto scattate a Palazzo Reale di Napoli.