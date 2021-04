Covid, la Campania in zona gialla

Provvedimento a partire da lunedì, in arrivo ordinanza ministro

Napoli, 23 aprile 2021 – L’Italia torna tingersi di giallo. Sono, infatti, in area arancione solo 5 Regioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta (la Sardegna unica regione rossa). Tutte le altre Regioni – tra cui la Campania – e Province Autonome sono in area gialla. Lo prevedono le nuove ordinanze che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Le nuove ordinanze andranno in vigore a partire da lunedì 26 aprile.

In Campania sono oltre un milione i cittadini che sono stati vaccinati con la prima dose. Lo rende noto l’Unità di crisi della Regione Campania. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.047.202 cittadini. Di questi 403.097 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 1.450.299.