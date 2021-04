Serie A, il Napoli fa visita al Torino. In caso di vittoria l’aggancio al quarto posto

Squadre in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino questa sera a partire dalle ore 18.30

Il Napoli fa visita al Torino in gara valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Gattuso deve continuare a vincere se vuole avere qualche chance in più di qualificarsi alla prossima Champions League: in caso di vittoria con il Torino e sconfitta del Milan con la Lazio, gli Azzurri raggiungerebbero i Rossoneri e la Juve (fermata ieri dalla Fiorentina sull’1-1) a quota 66 punti. A quel punto, visto che il Napoli ha sulla carta il calendario più facile, crescerebbero di molto le possibilità della formazione di Gattuso di partecipare alla massima competizione europea. Tuttavia partite facili non esistono, ogni avversario è da prendere con le molle, nessuno può essere preso sottogamba. Il Torino, ad esempio, è alla ricerca di punti salvezza e per questo può rappresentare uno scoglio difficile da superare, questo al di là della grande differenza tecnica tra le due formazioni. Come dire: il Napoli è favorito ma la concentrazione deve essere massima. Perdere altri punti per strada, oltre a quelli persi settimane fa quando la squadra era decimata dagli infortuni, per gli Azzurri sarebbe un errore gravissimo.

Quanto alle formazioni il Torino di mister Nicola ritrova il portiere Sirigu. In difesa terzetto composto da Izzo, Nkoulou e Bremer. In mediana Rincon, Mandragora e l’ex Verdi con ai lati Singo e Murru. In attacco Sanabria e il Gallo Bellotti.

Nel Napoli in porta Meret visto che Ospina è ancora alle prese con un problema muscolare. In difesa non ci sarà lo squalificato Manolas e quindi a far coppia con Koulibaly dovrebbe essere Rrahmani, ai lati ci saranno Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo Demme dovrebbe sostituire l’infortunato Fabian Ruiz e far coppia con Bakayoko. Sulla trequarti Politano, Zielinski e Insigne. In attacco uno tra Osimhen e Mertens, con il primo che sembra essere in vantaggio per la maglia da titolare.

Probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Murru; Sanabria, Belotti. All. Nicola

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

ARBITRO: Valeri della sezione di Roma