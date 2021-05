Covid19, De Luca: “Stiamo concludendo una campagna di vaccinazione straordinaria”

Secondo il governatore, in riferimento alla campagna di vaccinazione contro il Covid19, i cittadini campani possono testimoniare “di aver ricevuto un servizio di ottima qualità” e in alcune realtà “sembra di essere in Svizzera o in Svezia per la qualità del servizio”

Napoli, 7 maggio 2021 – “La campagna di vaccinazione va avanti in maniera eccellente. Può capitare qualche giornata di affollamento, ma in generale i nostri concittadini possono testimoniare di aver ricevuto un servizio di ottima qualità. In alcune realtà sembra di essere in Svizzera o in Svezia, per la qualità del servizio. Lo dico soprattutto per rendere onore al nostro personale, che è stremato e che ringrazio”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta del venerdì su Facebook.

“Rimaniamo, inoltre, la Regione che restiamo con il livello più basso per occupazione di terapie intensive, il 21%, e il livello più basso di deceduti per Covid in base alla popolazione – ha spiegato il governatore –. Rispetto a questi due dati siamo all’avanguardia in Italia. E questo testimonia la qualità del servizio sanitario campano”. “Abbiamo anche la qualità del servizio di informazione più avanzato in Italia. Siamo la regione più trasparente d’Italia. Stiamo accelerando anche per la consegna delle card di avvenuta vaccinazione. Abbiamo un’app da 400mila utenti, la più scaricata in Italia nella categoria medica. Potevate immaginarlo due anni fa che la Regione che usciva da 10 anni di commissariamento potesse produrre questi risultati di eccellenza? Il fiume di pazienti campani che vanno a curarsi al nord non c’è più – ha proseguito –. Qui ci sono eccellenze come il Pascale, il Santobono, il Monaldi, il Cardarelli, il Ruggi e altri ospedali sul nostro territorio. Abbiamo motivo per essere orgogliosi. A livello nazionale i media hanno tralasciato la notizia dell’inaugurazione dell’hub vaccinale di Capodichino, dove si possono somministrare fino a 10mila vaccinazioni al giorno. Stiamo concludendo una campagna di vaccinazione straordinaria”.

“Siamo l’unica regione ad aver avviato la vaccinazione per i lavoratori del trasporto pubblico – ha affermato ancora De Luca –. È diventata ormai linea comune in tutta Italia quella che noi abbiamo adottato settimane fa, ovvero quella di privilegiare il comparto turistico per non perdere la stagione estiva: alla fine ci sono arrivati tutti quanti”. “Fra due settimane completeremo l’immunizzazione di Ischia. La priorità è quella delle isole e di immunizzare la città di Napoli entro luglio”, ha sottolineato il governatore, che ha aggiunto di “augurarsi che da ora in poi si parli sempre più di economia e lavoro e sempre meno di Covid”. Per quanto riguarda invece gli orari di apertura dei ristoranti, De Luca ha affermato: “Credo sia necessario tenerli aperti fino alle 23 e consentire il deflusso dei clienti entro le 23.30”. Sulla movida De Luca ha affermato di considerare “irresponsabile assistere alla movida nelle forme nelle quali l’abbiamo conosciuta nei mesi e negli anni passati” e per questo ha rivolto un appello alla responsabilità dei giovani.