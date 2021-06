“Sport e alimentazione ai tempi del covid”, convegno al Petronio di Pozzuoli

Filippo Monaco: “un incontro aperto a tutti che ci aiuta a magiare e a vivere sani”. Partecipano il cardiologo Gerolamo Sibilio, lo pneumologo Gennaro Amato e il consigliere regionale Diego Venanzoni

“Sport e alimentazione ai tempi del covid” è il titolo del convegno che si terrà lunedì 7 giugno (ore 10,30) nell’Aula Magna dell’Ipseoa Petronio in via Matilde Serao a Monterusciello, Pozzuoli.

Introduce il dirigente scolastico, professore Filippo Monaco. Intervengono: professore Gerolamo Sibilio, cardiologo, primario Utic Cardiologia e Emodinamica dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli; professor Gennaro Amato, pneumologo, allergologo e già primario Aorn “Cardarelli” di Napoli; dottor Ettore Griffo, specialista in scienze dell’alimentazione; dottoressa Manuela D’Amico, project manager; onorevole Diego Venanzoni, consigliere Regione Campania. Modera: professore Ciro Biondi, giornalista.

“Con questo convegno concludiamo un percorso che quest’anno, nonostante il covid, abbiamo portato avanti con la nostra scuola” ha dichiarato Filippo Monaco, dirigente scolastico del Petronio. “Siamo un istituto aperto alle esperienze del mondo dell’impresa e dei professionisti – ha continuato Monaco – e il convegno del 7 giugno, dedicato allo sport e all’alimentazione ai tempi del covid, vuole essere l’occasione per approfondire una tematica che interessa i nostri alunni dell’alberghiero, le famiglie e ogni persona che vuole conoscere quelle che sono le implicazioni della pandemia rispetto alla nostra salute. Per questi motivi abbiamo chiesto l’intervento di medici ed esperti. Non è un caso che questo sia l’ultimo in contro dell’Anno Scolastico perché vogliamo lasciare ai nostri studenti un messaggio distensivo per l’estate. È giunto il momento di riprendere a fare sport, a mangiare correttamente e a vivere finalmente sereni i mesi di riposo e di rigenerazione”.