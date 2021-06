Giardini la Mortella, Ischia: doppio concerto di pianoforte al week end in musica della Fondazione Walton

I concerti si terranno alle ore 17.00 nella Recital Hall dei Giardini la Mortella

Sabato 12 e domenica 13 giugno agli Incontri Musicali promossi dalla Fondazione Walton ai Giardini la Mortella di Ischia si esibirà la giovane pianista tedesca Marie Rose Günter. Numerosi i riconoscimenti che le sono stati attribuiti: premiata al Concorso di Bach a Köthen, ha partecipato al Leipziger Bachtage e al Würzburg Bach Festival, primo premio al Concorso internazionale Steinway, premio Musica classica della città di Münster, primo premio al Concorso internazionale Steinweg di Grotrian, primo Premio al Concorso internazionale Duo Svedese e al Concours de Musique de Chambre di Lione.

Marie Rose inoltre ha inciso un CD con le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach e attualmente frequenta il corso di perfezionamento Pianistico presso l’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma con Benedetto Lupo; contemporaneamente insegna presso la Hochschule für Musik und Theater di Hannover.

Il programma che la pianista presenterà al pubblico della Mortella è estremamente interessante, poiché comprende alcune delle composizioni pianistiche più complesse e celebri, la sonata op. 26 di Beethoven e la sonata op. 35 di Chopin: entrambe hanno il movimento lento centrale che è una marcia funebre, il vero fulcro intorno al quale entrambi i compositori hanno costruito tutta l’impalcatura della sonata stessa. Il tragico e virtuosistico Funerailles di Liszt chiuderà la straordinaria sequenza delle più celebri marce funebri della letteratura pianistica.

Per assistere ai concerti, la Fondazione Walton comunica che anche quest’anno in ottemperanza alla normativa per il contenimento del virus Covid-19, i posti disponibili sono in numero ridotto ed è necessaria la prenotazione. Per info sulle disposizioni e per le prenotazioni: www.lamortella.org