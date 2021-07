Comuni Ricicloni: Corepla premia Casola di Napoli

XXVIII edizione del concorso, comuni virtuosi per l’elevata qualità della raccolta rispetto alla media regionale

Si è conclusa l’ottava edizione di EcoForum, la conferenza nazionale sull’economia circolare organizzata da Legambiente. Come da tradizione, EcoForum ha salutato tutti con la premiazione dei Comuni Ricicloni, lo storico concorso che mette in evidenza le migliori esperienze a livello nazionale per quanto riguarda i sistemi di gestione dei rifiuti urbani.

Casola di Napoli (Na) ha ottenuto un importante riconoscimento da Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, partner storico dell’iniziativa, per le eccellenti performance di qualità della raccolta.

“Il riconoscimento ai Comuni Ricicloni ci permette di mettere in luce le migliori, ma non le uniche, esperienze di economia circolare operanti sul nostro territorio – ha dichiarato il presidente di Corepla, Giorgio Quagliuolo -. I risultati ottenuti a Casola di Napoli sono un esempio di come i Comuni e i servizi da loro offerti ai cittadini possano fare la differenza, contribuendo in modo attivo al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi eurounitari all’interno di una filiera ormai consolidata”.

Casola di Napoli, con i suoi 3.700 abitanti, si distingue tra i comuni virtuosi per l’elevata qualità della raccolta rispetto alla media regionale (con un tasso di impurità inferiore del 30% rispetto alla media regionale) e il miglioramento che la stessa ha avuto rispetto all’anno precedente.

Nel 2020 la Regione Campania conferma il valore di raccolta pro capite dell’anno precedente con 24,3 kg/ab/anno di imballaggi in plastica raccolti.

Protagonisti sono i sempre più numerosi Comuni, quindi, ma anche e soprattutto i cittadini: la loro civiltà e il loro impegno per il rispetto dell’ambiente hanno consentito di ottenere risultati eccellenti.