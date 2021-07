Comunali Napoli 2021, ai Quartieri Spagnoli momenti di tensione con alcuni sostenitori di Maresca per la visita di Manfredi

“Comprendo il disagio sociale ma bisogna abbassare i toni”, è il commento del candidato sindaco Manfredi (Pd-M5s-Leu e altri). La replica di Maresca (Centrodesta e civiche): “Se Manfredi ha colto in queste proteste una forma di violenza, lo prego di andare a denunciare gli autori alla polizia, non solo ai giornalisti”

Napoli, 9 luglio 2021 – Momenti di tensione questa mattina ai Quartieri Spagnoli tra alcuni residenti sostenitori del candidato sindaco Maresca (Centrodestra e liste civiche) e il candidato sindaco Manfredi (Pd-M5s-Leu e altri). I sostenitori di Maresca hanno mostrato uno striscione con la scritta “Per un quartiere unito con il dott. Catello Maresca” e urlato all’indirizzo dell’ex rettore della Federico II ed ex ministro: “Via dai quartieri, vi fate la campagna elettorale”.

“Comprendo il disagio sociale presente in molte parti della città e stiamo lavorando per trovare le soluzioni giuste alle numerose emergenze, ma non bisogna alzare i toni perché il conflitto non aiuta a risolvere i problemi e non tutela la maggioranza silenziosa dei cittadini perbene”, è stato il commento del candidato Manfredi.

La replica di Maresca non si è fatta attendere: “Comprendo il disagio dell’ing.Manfredi nel girare a vuoto per Napoli con queste temperature torride. E comprendo anche il suo bisogno di dire qualcosa di effimero sui suoi giri a vuoto per la città inventandosi presunti toni alti in campagna elettorale e presunte proteste per impedirgli di passeggiare per i vicoli dei Quartieri Spagnoli”. “Se Manfredi ha colto in queste proteste una forma di violenza – ha proseguito Maresca –, lo prego di andare a denunciare gli autori alla polizia, non solo ai giornalisti. Se invece vuole farsi un poco di pubblicità e parlare di scemenze e mai dei problemi di Napoli, allora gli dico che è bravo a distogliere l’attenzione dei napoletani dalle cose serie”.

FOTO: tratta da repubblica.it