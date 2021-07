MyPompeii Card per visitare i siti del parco archeologico e far parte della community

Pompei rinnova la sua card annuale per le visite ai siti a una tariffa ancora più agevolata. Un nuovo modo di vivere Pompei e i siti del Parco archeologico, a un prezzo accessibile a tutti e con la possibilità di partecipare ed essere informati sulle iniziative in corso

La tessera MyPompeii card con validità annuale avrà il costo di 35 € (8€ per gli under 25) e sarà valida per tutti i siti del Parco archeologico di Pompei (Pompei, Villa di Poppea/Oplontis, Antiquarium di Boscoreale e Villa Regina, Ville di Stabia e Museo archeologico di Stabia Libero D’Orsi/Reggia di Quisisana).

I membri della community MyPompeii saranno informati in anteprima sulle novità oltre che sull’attività ordinaria e straordinaria del Parco, potranno interagire e fornire suggerimenti e proposte, e saranno invitati a partecipare a un incontro annuale con il Direttore del Parco per essere aggiornati sulle iniziative messe in campo e future.

L’abbonamento è acquistabile on-line sul sito www.ticketone.it, dal 12 luglio, con ritiro presso le biglietterie di Pompei (Porta Marina, Piazza Esedra e Piazza Anfiteatro). La tessera nominativa e non trasferibile, con durata annuale dalla data di emissione, darà diritto – previa esibizione del documento d’identità – ad ingressi illimitati a tutti siti di competenza del Parco archeologico di Pompei nonché alle mostre temporanee in corso e ad alcuni eventi speciali ed esclusivi comunicati di volta in volta.

Sarà utilizzabile nei giorni e negli orari di apertura ordinari. Saranno escluse dall’abbonamento le iniziative non gestite dal Parco e non comprese nella bigliettazione o nella programmazione ordinaria.

Tra le attuali iniziative in corso del periodo estivo, la card consentirà la visita gratuita diurna ai granai /depositi che potrà essere richiesta presso la biglietteria di Porta Marina. MYPOMPEII CARD – UNA NUOVA CARD PER VISITARE I SITI DEL PARCOARCHEOLOGICO ED ESSERE PARTE DELLA COMMUNITY MYPOMPEIII possessori degli abbonamenti ancora in corso di validità, potranno usufruire delle stesse condizioni previste dalla My Pompeii card.