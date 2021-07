Aversa, Summer concert young 2021

26 e 29 luglio Concerti da camera, visite ai Musei e iniziative culturali

Doppio appuntamento con la musica classica per il gran finale di Summer Concert Young 2021, che propone due concerti ad Aversa, in due location suggestive come il Chiostro di S. Francesco delle Monache e il Giardino di Palazzo Parente. È l’ultimo capitolo della rassegna en plain air, che ha rappresentato una ribalta per le giovani formazioni cameristiche campane dai più svariati organici.

Lunedì 26 luglio 2021 (ore 19.00 e 20.30) presso il Chiostro di S. Francesco delle Monache di Aversa è in programma lo spettacolo dal titolo “Divertissement”, con musiche di Beethoven e Mozart eseguite per l’occasione dal Clarinet Trio, formato da Raffaele Del Prete, Giuseppe Di Maio ed Emanuele Palomba.

Dopo i concerti seguirà la visita guidata al Complesso monumentale di S. Francesco, a cura dell’associazione culturale “Amici di S. Francesco”.

L’ultimo appuntamento con questa edizione della rassegna, invece, è quello di giovedì 29 luglio 2021 (ore 19.30 e 21.00) sempre ad Aversa, ma nel Giardino di Palazzo Parente con “Arabesque & Syrinx”: Antonio Troncone al flauto a Alba Brundo all’arpa eseguiranno brani di Rossini, Donizetti, Debussy, dell’Acqua, Elgar e Faurè.

Seguirà l’inaugurazione della mostra “Aversa a Vittorio Emanuele II. Omaggio al primo soldato dell’indipendenza italiana”, a cura dell’associazione “Gaetano Parente” e del Festival Cimarosa di Palazzo Parente.

La rassegna Summer Concert Young 2021 è sostenuta dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura (Mic), dalla Regione Campania, ex l.r. 6/07 e si avvale della collaborazione della Città di Piedimonte Matese, della locale associazione “Byblos” e del Comitato cittadino per il Centenario della morte di Enrico Caruso, nonché, per i concerti aversani, dell’associazione “Amici del Museo di S. Francesco” e dell’associazione “Gaetano Parente”.

L’ingresso è con prenotazione. Ci si può prenotare inviando una e-mail a info@autunnomusicale.com: si riceverà una e-mail di risposta con il link per effettuare la prenotazione.