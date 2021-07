No Green Pass, a piazza Dante la protesta di centinaia di persone

In centinaia in piazza a Napoli, ‘libertà’

Napoli, 25 luglio 2021 – Alcune centinaia di persone, nella giornata di ieri, hanno aderito a Napoli alla manifestazione promossa sui social contro il green pass. I manifestanti hanno scandito slogan “No green pass” contro la misura che entrerà in vigore dal 6 agosto oltre a cori inneggianti alla libertà.

Non sono stati mostrati striscioni o cartelli. La polizia, presente sul posto con un paio di blindati, ha vigilato sulla manifestazione che si è svolta in modo del tutto pacifico. Tra i manifestanti molti quelli che non indossavano la mascherina, ma c’è anche chi l’ha usata. Il sit in, che si svolgeva in contemporanea con le analoghe iniziative promosse in altre città d’Italia, si è tenuta a piazza Dante, nel centro storico del capoluogo partenopeo. Uno dei manifestanti, munito di megafono, ha parlato alla folla delle cure sperimentali come alternativa al vaccino; un lungo applauso quando è stato citato il premio Nobel Luc Montagnier, noto per le sue posizioni critiche sui vaccini.