Elezioni comunali a Napoli: si vota il 3 e 4 ottobre 2021

L’eventuale turno di ballottaggio si terrà nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre

Si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 le elezioni comunali per eleggere il prossimo sindaco di Napoli. L’eventuale turno di ballottaggio, invece, si svolgerà domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Le date sono state ufficializzate dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Si vota in 1.162 Comuni italiani, 18 di questi sono capoluoghi di provincia, come le grandi città di Napoli, Torino, Milano, Bologna e Roma. In Campania sono chiamati al voto, oltre quelli di Napoli, anche i cittadini di Benevento, Caserta e Salerno più quelli di altri grossi centri per un totale di 17 Comuni che superano i 15mila abitanti e quindi votano con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno (se nessuno raggiunge il 50+1 si va al ballottaggio tra i primi due). Gli elettori italiani chiamati alle urne in questo turno elettorale sono poco più di 12 milioni.

A Napoli i candidati sindaco sono Gaetano Manfredi (Pd-M5s-Leu e liste civiche di centrosinistra), Catello Maresca (FI-Lega-FdI e liste civiche), Antonio Bassolino (liste civiche di sinistra e Azione di Carlo Calenda), Alessandra Clemente (movimento demA e l’area che fa riferimento al sindaco uscente Luigi de Magistris), Rossella Solombrino (Movimento 24 agosto per l’Equità Territoriale).